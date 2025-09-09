Astăzi, 09 septembrie 2025, a avut loc Ședința Extraordinară de Îndată a Consiliului Local al Orașului Zărnești, legal constituită, în cadrul căreia a fost adoptat unul din cele mai importante proiecte de hotărâre – APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII”, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV.

Teritoriul asupra căruia se aplică Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. “REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII”, este în suprafaţă totală de circa 333,6986 ha și este amplasat în vestul teritoriului administrativ al U.A.T. Zărnești.

✅Prin acest Plan Urbanistic Zonal se urmăresc:

reglementarea cadrului urbanistic necesar pentru dezvoltarea armonioasă a zonei Plaiul Foii;

protejarea cadrului natural și valorificarea responsabilă a potențialului turistic a zonei Plaiul Foii;

stabilirea condițiilor clare de construire și amenajare, în concordanță cu legislația în vigoare;

sprijinirea inițiativelor de investiții care să aducă beneficii comunității locale și să contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului Zărnești.

❗️ Utilizări premise:

Locuințe individuale cu regim permanent sau sezonier.

Locuințe semicolective cu regim permanent sau sezonier, cu maxim 3 unități locative.

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, vile turistice, cabane turistice, popasuri turistice) cu capacitate de cazare redusă – maxim 8 spații de cazare;

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică(restaurante, baruri, cofetării) cu capacitate redusă – maxim 30 locuri;

Echipamente publice specifice funcțiunilor de locuire și turism;

Amenajări aferente utilizărilor admise: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje/garaje subterane și supraterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport şi recreere (eventual piscină descoperită), construcţii pentru echiparea tehnică, împrejmuiri.

❗️ Utilizări premise cu condiționări:

Se admit mici ateliere pentru meşteşuguri locale, cu condiţia să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante (fonic, chimic sau vizual), să nu aibă program prelungit peste orele 2200, să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie,să să asigure 2-3 locuri de parcare.

Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate (firmă cu tipul și denumirea unității) doar pentru structurile de primire turistică. Acestea se vor amplasa pe poarta de intrare sau pe faţada principală, în zona intrării și nu vor depăși 60cmx30cm (amplasate pe orizontală). Vor fi discrete, din materiale care se armonizează cu specificul local. Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar de lumină ca firma să fie lizibilă şi accesul vizibil. Nu se admit firme luminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de culori şi intensităţi luminoase.

Se admit structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip camping, cu condiția ca capacitatea acestora să nu depășească 50 spații de cazare.

Se permite camparea/parcarea rulotelor și autorulotelor numai în cadrul structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip campingomologate. Prin excepție, pe o parcelă, poate fi campată/parcată o singură rulotă/autorulotă/casă mobilă aparținând proprietarului terenului în cauză.

❗️ Utilizări interzise:

Spații comerciale de tip magazin, supermagazin, hipermagazin, etc.

Amplasarea mijloacelor de publicitate atât pe domeniul public, cât și pe cel privat.

Funcțiuni industriale, chiar dacă sunt nepoluante.

Construcţii sau extinderi pentru depozitare care nu servesc direct activităţilor turistice sau meşteşugăreşti locale.

Ferme zootehnice.

Structuri de primire turistică de tip motel.

Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII”, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV, reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii urbane și pentru asigurarea unui echilibru între dezvoltarea economică, protecția mediului, turism și nevoile cetățenilor.

Sursa : Primarul Alexandru Igrisan