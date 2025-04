Cursele charter din vara anului 2025 cu plecare de pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav vor avea urmatorul program :

TAROM către Antalya , 20/06 → 26/09 în fiecare zi de vineri

CORENDON către Antalya, 06/06 →26/09 în fiecare zi de vineri

SKY EXPRESS către Heraklion, 31/05 →27/09 în fiecare zi de sâmbătă

AEGEAN către Chania Grecia, 05/06 →25/09 în fiecare zi de joi

FLY ONE către Antalya, începând cu 05/06 în fiecare zi de joi

NILE AIR către Hurgada , 17/04 → 30.10 în fiecare zi de joi

Hi SKY către Heraklion, 09/06 →22/09 în fiecare zi de luni

Hi SKY către Antalya, 07/06 →20/09 în fiecare zi de sâmbătă

Animawings către Antalya, 02/06 → 29/09 în fiecare zi de luni

Animawings către Heraklion, 03/06 →30/09 în fiecare zi de marți

MGA către Antalya, 06/06 → 26/09 în fiecare zi de vineri