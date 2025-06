53 % dintre zarnesteni au votat cu noul presedinte al Romaniei, Nicusor Dan. De altfel, in judetul Brasov, acesta a castigat in orase ca Brasov, Fagaras, Codlea sau Rupea, iar in satele din judetul Brasov, Simion a fost castigator .

Rezultatul in judet a fost de peste 62% in favoarea noului presedinte al Romaniei, Nicusor Dan .

CLICK PE IMAGINE PENTRU VIZUALIZARE IN ANSAMBLU