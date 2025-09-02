Chartere anuntate in 2026 cu plecare de pe Aeroportul International Brasov Ghimbav GHV

Stiri

Agentiile de turism au anuntat orarul zborurilor charter pentru anul 2026 cu plecare din Aeroportul Brasov Ghimbav GHV.

Printre acestea amintim:

HRG (Hurghada – Egipt), Animawings, marți, 02.03-23.03
MIR (Monastir – Tunisia), Animawings, vineri, 03.04-04.09
HRG (Hurghada – Egipt), Animawings, sămbătă, 04.04-30.05
AYT (Antalya – Turcia), Animawings, luni, 01.06-05.10
HER (Heraklion – Grecia), Animawings, marți, 02.06-06.10
AYT (Antalya – Turcia), HiSky, sâmbătă, 07.06-27.09
AYT (Antalya -Turcia), Mavi Gök Airlines, sâmbătă, 13.06-27.09
PMI (Palma de Mallorca – Spania), miercuri, 10.06-09.09

Related Items

Festivalul folcloric Floare de colt editia 2015

Festivalul folcloric Floare de colt editia 2015

Festivalul „Ecoul Pietrei Craiului” Zarnesti la Casa de Cultura a orasului 30 septembrie – 2 octombrie 2022

Festivalul „Ecoul Pietrei Craiului” Zarnesti la Casa de Cultura a orasului 30 septembrie – 2 octombrie 2022