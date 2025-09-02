Agentiile de turism au anuntat orarul zborurilor charter pentru anul 2026 cu plecare din Aeroportul Brasov Ghimbav GHV.

Printre acestea amintim:

HRG (Hurghada – Egipt), Animawings, marți, 02.03-23.03

MIR (Monastir – Tunisia), Animawings, vineri, 03.04-04.09

HRG (Hurghada – Egipt), Animawings, sămbătă, 04.04-30.05

AYT (Antalya – Turcia), Animawings, luni, 01.06-05.10

HER (Heraklion – Grecia), Animawings, marți, 02.06-06.10

AYT (Antalya – Turcia), HiSky, sâmbătă, 07.06-27.09

AYT (Antalya -Turcia), Mavi Gök Airlines, sâmbătă, 13.06-27.09

PMI (Palma de Mallorca – Spania), miercuri, 10.06-09.09